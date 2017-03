Primark krijgt een ondernemingsraad (update)

De Primark gaat een ondernemingsraad instellen. Dat meldt het kledingconcern na bestudering van klachten van werknemers in een enquête van vakbond FNV.

Primark heeft de klachten grondig bestudeerd en komt zelf tot de conclusie dat alle beleidsprocedures en werkwijzen van het bedrijf voldoen aan de wet. Toch ziet het kledingconcern ruimte voor verbetering in de manier waarop het beleid wordt toegepast.Er is inmiddels een plan opgesteld om die verbeteringen door te voeren. Eén daarvan is de komst van een ondernemingsraad. Wanneer die raad er is en hoe die vorm gaat krijgen, staat niet in de reactie van Primark.Primark heeft donderdagochtend gesproken met vakbond FNV. Die is 'blij met de intenties van Primark'. Er is ook afgesproken dat mensen van de vakbond welkom zijn in de filialen van Primark om met medewerkers te praten. 'We gaan kijken hoe de afspraken in de praktijk uitpakken. We blijven de komende tijd met elkaar in gesprek', zegt woordvoerder Niels Suijker van de vakbond.Andere klachten die de FNV had gekregen van Primark-medewerkers gingen over ziekmeldingen en cameratoezicht. Zo zou Primark bij ziekmelding precies willen weten wat een werknemer mankeerde en bepaalde Primark wanneer iemand zich ziek mocht melden.Suijker: 'Primark heeft nu toegezegd niet meer op de stoel van de huisarts te gaan zitten. Ook gaan ze streng kijken naar wie er nog toegang krijgt tot de camerabeelden. Dit om te voorkomen dat de beelden worden gebruikt om medewerkers te controleren.'Suijker zegt blij te zijn met de afspraken, 'maar het blijft afwachten wat er in de praktijk echt gaat veranderen'. Mede daarom blijft FNV in gesprek met Primark. 'Ook om te voorkomen dat zodra het bedrijf uit het nieuws is, er niets meer verandert.'De Primark heeft donderdagmiddag nog een gesprek gepland met Tweede Kamerlid John Kerstens van de PvdA.