GBB: NAM-vonnis is steun in de rug voor ons'

De Groninger Bodem Beweging (GBB) reageert 'verheugd' op het vonnis van de rechter over de aansprakelijkheid van de NAM. Woensdag oordeelde de rechtbank in Assen dat de NAM ook immateriële schade moet vergoeden.

De GBB ziet deze uitspraak als een grote steun in de rug. De belangenbeweging voert zelf ook nog een rechtszaak tegen de NAM: het gaat om een strafrechtelijke procedure die momenteel behandeld wordt bij het gerechtshof in Leeuwarden.Advocaat Gerard Spong staat de Groninger Bodem Beweging bij in deze zaak. Hij is blij met de uitspraak van woensdag.'De rechterlijke erkenning is een stap in de goede richting maar gaat ons niet ver genoeg: de NAM dient zich 'en plein public' te verantwoorden voor de strafrechter. De criminele gaswinning van de afgelopen decennia mag niet met de rechterlijke mantel der liefde worden afgedekt.'