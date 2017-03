'Je moet Groningen leegpompen en ontruimen'

'Ja, da's toch mooi! Aardgas pompen, gewoon doorpompen!' Dat is de reactie van een Rotterdamse jongen op de actie #graaggedaanhoor

Met de actie wil RTV Noord bewustzijn creëren. Er is ruim 250 miljard euro verdiend aan het gas uit Groninger bodem, maar waar ging dat geld heen? Dat zochten wij uit.Op verschillende plekken in Nederland vroegen we mensen of ze weten waar het geld voor de projecten vandaan kwam en hoe ze over gaswinning denken. Of iedereen even serieus reageert, laten we aan jullie eigen beoordeling over.'Ik ben er voor, pompen! Waarom? Straks zit je zonder aardgas en dan zit je zonder werk', beredeneert de Rotterdammer. En wat te doen met alle inwoners van Groningen die met schade zitten? 'Gewoon ontruimen', is zijn oplossing. 'Zat plek in Nederland. Rotterdam! Da's toch mooi!', besluit hij zijn redevoering.