'Constante' Den Hertog aast op eindzege marathoncup

De winnaar van de Marathon Cup is met nog één wedstrijd te gaan nog steeds niet bekend. Er zijn nog vier marathonschaatsers die zaterdag in Amsterdam strijden om de eerste plaats in het eindklassement. Sjoerd den Hertog uit Groningen is daar één van.

De verschillen zijn uiterst klein. Den Hertog staat na dertien marathons op de derde plaats. Het gat naar leider Simon Schouten is vier punten. Nummer twee Niels Mesu heeft slechts twee punten meer dan de Groninger.'Ik kan me de laatste jaren niet heugen dat er nog zoveel mannen kans maken op de eindzege', vertelt de rijder van Lasaulec.Hij won dit seizoen nog geen wedstrijd, maar presteert heel erg constant. Acht keer reed hij naar een toptien-klassering. De helft daarvan stond hij op het podium. Een overwinning zat er niet bij.Een zege in de laatste cupwedstrijd zou hem haast zeker aan de eindoverwinning helpen. 'Dat is denk ik wel de gemakkelijkste weg want daarachter wordt het verschil in punten kleiner. Je kunt er ook de donder op zeggen dat de top van het klassement bij elkaar klit', rekent Den Hertog voor.Een tactiek om te winnen is moeilijk aan te geven. 'Ik moet de andere jongens niet uit het oog verliezen. En aan de andere kant is het ook zaak om bij ze weg te komen. Het is een beetje schipperen.'