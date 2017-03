Politie vindt wapens in jacht

(Foto: LucasEM/Stock.xchng)

Douaniers hebben woensdagmorgen meerdere wapens gevonden in een jacht in de Eemshaven.

Amerikaan

Het jacht werd vervoerd in een vrachtschip. Tijdens de controle door de douane stapten drie mannen uit een taxi. Eén van hen, een 70-jarige Amerikaan, vertelde dat de wapens van hem zijn. Hij was niet in staat om de juiste vergunningen te overhandigen.



Drie arrestaties

De douaniers hebben de Koninklijke Marechaussee en de politie gewaarschuwd. Die heeft de Amerikaan en de andere mannen, twee Schotten van 35 en 68 jaar, aangehouden. Er wordt onderzocht of de vuurwapens rechtmatig zijn ingevoerd.

Door: RTV Noord Correctie melden