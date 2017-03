De Drentse commissaris van de Koning Jacques Tichelaar stapte op, nadat Dagblad van het Noorden en Volkskrant onthulden, dat de CdK familie naar voren schoof om een provinciale klus te doen en vervolgens daarover loog. Zo verloor hij het politiek vertrouwen. Wat is jullie mening, Beter Weters?

Het leven is niet altijd rechtvaardig, maar met duidelijke afspraken wél redelijk overzichtelijk. En zo is het debat gevoerd, en de uitkomst aangestuurd door en primair gedeeld met de Drentse volksvertegenwoordigers. Sjakie was een beetje dom, zeker, maar Sjakie komt daarmee niet weg- hij had beter moeten weten. Nee, geen drugslab in zijn schuurtje, niet op vakantie met bouwondernemers en geen geld achterovergedrukt. En alhoewel de PVV - schandalig - probeerde hem nog wat akkefietjes aan te smeren: hij had ‘slechts’ een naam laten vallen. Van familie, en dus: Fout!Een paar partijen hadden hun oordeel vooraf al klaar, andere leken nog benieuwd naar antwoorden en verklaringen van hun CdK. Hij begon goed, met excuses en deemoed, maar werd gaandeweg zijn beantwoording weer de man wiens grote sterkte ook zijn grootste zwakte is. Geen (vermeend) onrecht verdragend, een straatvechter, niet in staat even stil te zitten tijdens het scheren. Had het uitgemaakt? We zullen het nooit weten. Het vertrouwen was weg, en dus de CdK ook.Geen fake news. Fijn dat we in Nederland media hebben die kritisch volgen wat er gebeurt, zeker ook in het openbaar bestuur. En daar ook het nodige onderzoek naar doen. We weten ondertussen de afloop: een overigens capabele bestuurder is toch in de valkuil van bevoordeling gestapt. Voor de tweede keer na een ernstige waarschuwing. Dat kan niet zonder consequenties blijven.Als daar vervolgens nog onwaarheden aan worden toegevoegd kan er maar één conclusie zijn: Drenthe moet op zoek naar een nieuwe commissaris van de Koning. Laat het een duidelijke waarschuwing zijn aan allen die dienstbaar zijn aan de publieke zaak. Dan heeft dit toch zin gehad. Ik wens de heer Tichelaar veel sterkte bij het verwerken van zijn aftreden.Hierover kunnen we kort zijn! Wèg ermee! Wèg met dit soort gedrag, wèg met de gedachte dat dit goed te praten zou zijn, wèg met mensen die denken dat dit normaal is, wèg met wie denkt hiermee weg te kunnen komen. Dus -kortom- wèg met deze CdK! Het is al vreemd dat zo iemand denkt dat het een overweging waard is zó deze of gene te bevoordelen, maar nog vreemder is het dat die iemand dat dan nog doet ook.Waar is dan je normbesef, welke waarden hanteer jij? Het is niet alleen dom, het is in de grond onvoorstelbaar dat zo iemand überhaupt deze positie heeft kunnen krijgen. Opmerkelijk foutje van de sollicitatiecommissie... En meneer zelf? Ga je schamen!In het debat over Tichelaar speelden drie zaken. A: Overschrijding van de provinciale integriteitsregels. B: Missers uit zijn verleden. En C: Valt het vertrouwen te herwinnen? Mijn verwachting was: Ja! Het 'mea culpa' van de commissaris kwam ook direct. Verstandig! Een stap op weg naar 'een schone lei!'Doch direct erna was al er de valkuil; verwijten naar zijn jury, de Statenleden in de zaal. Bepaald onhandig. 'Wie geschoren wordt, moet stilzitten.' Zijn grote ervaring liet hem op dit cruciale moment weer in de steek. Een klassieke fout! Daarmee werd dat belaste verleden binnen de oordeelvorming van de Statenleden heel zwaar; 'een aangeklaagde die zijn mea culpa uitspreekt, maar dit niet uitstraalt.' Het debat was daarmee voorbij. Een jammerlijk eind van een glanzende carrière!Door de herhaling was het onontkoombaar, maar ja, in Drenthe werd meer onder de pet gehouden. Doorbijten bij een zware bestuurder is uiterst pijnlijk. Toedekken, gedraai en goedpraten past echter niet bij zo’n functie en PS heeft daarom terecht de rol van leeuw aangenomen en dat getuigt van klasse. Het drama Tichelaar is echter maar klein bier.Kijk naar de ingesleten corruptie bij (top)politici in Frankrijk. Of naar president Trump, die in ‘the land of the free' de onafhankelijke pers frontaal aanvalt. Trump etaleert zonder gêne de manipulatieve democratie met diepgaande vermenging van media met economisch-politieke krachten. Een schrikbeeld, want het is de onafhankelijke pers die Drenthe, Frankrijk en Amerika bij de les houdt. Daarom de complimenten voor DvhN, Le Canard Enchaîné en CNN.Tichelaar is opgestapt. En dat is terecht hij heeft zijn schoonzus proberen te bevoorrechten. Op het moment dat men hier ambtelijk lucht van kreeg dat het de schoonzus van de commissaris betrof is de opdracht beëindigd. Ten tweede male heeft hij dus zich bemoeid met familiebeslommeringen en dat is voor een bestuurder met deze ervaring oliedom.En dan kun je er op wachten dat het vertrouwen van de Staten een keer ophoudt. Met de verkiezingen in aantocht was dit de enige weg en of de landelijke partijtop zich er mee bemoeit heeft laten we hier maar in het midden. Maar gezien de reactie van Spekman en Asscher lijkt het mij wel duidelijk. Op naar een nieuwe, integere commissaris.