Nieuwe statuten moeten interne strubbelingen winkeliersvereniging oplossen

De rust lijkt te zijn teruggekeerd bij Handel & Nijverheid in Winschoten. Binnen de winkeliersvereniging was ophef ontstaan over de stemprocedure voor een nieuwe voorzitter, maar nieuwe maatregelen moeten dit oplossen.

Zo worden de statuten gewijzigd. 'In de nieuwe statuten komt te staan dat er niet meer kan worden gestemd via een volmacht', zegt voorzitter Chris de Raaf. 'Ook zal het bestuur worden uitgebreid van zeven naar negen leden. In april treedt één bestuurslid af en treden er daarna drie nieuwe bestuursleden toe.'



'Meer activiteiten'

Volgens De Raaf moet een uitbreiding leiden tot een betere afspiegeling van de leden in het bestuur. 'Op deze manier kunnen er meer retailers in het bestuur plaatsnemen', meent hij.



Om verder aan de kritiek van een deel van de leden tegemoet te komen, is het de ambitie van Handel & Nijverheid om meer activiteiten te organiseren in de Winschoter binnenstad. 'De afgelopen twee jaar bleef dit wat achter. Dit moet de komende tijd verbeterd worden.'



Strijd om voorzitterschap

De Raaf was met vastgoedeigenaar Cor Boerma verwikkeld in een strijd rond het voorzitterschap. Er werd getwijfeld aan de rechtsgeldigheid van de verkiezingen, aangezien De Raaf via meerdere volmachten zou zijn verkozen.



'Maar daar had niet alleen ik mee te maken. De nieuwe statuten moeten aan die discussie een einde maken.'

