De Jeugd van Tegenwoordig komt per helikopter naar Bevrijdingsfestival Groningen

(Foto: ANP/Ferdy Damman)

'De Jeugd van Tegenwoordig' is toegevoegd aan het programma van het Bevrijdingsfestival op 5 mei in het Groninger Stadspark. Het hiphopcollectief is een van de drie 'Ambassadeurs van de Vrijheid' die per helikopter de veertien Bevrijdingsfestivals in het land aandoen.





Watskeburt?!

De Jeugd van Tegenwoordig bestaat uit Willie Wartaal, Vjeze Fur, Faberyayo en Bas Bron. Het hiphopcollectief brak in 2005 door met de hit 'Watskeburt?!' en heeft inmiddels vijf albums op zijn naam staan. Het gezelschap staat momenteel in het theater met 'Watskeburt?! - de musical'.



Vijftig acts

De Jeugd van Tegenwoordig zal het Groninger Bevrijdingsfestival openen op het hoofdpodium. Eerder werd al bekendgemaakt dat onder anderen ook Tom Odell, Chef'Special, Kraantje Pappie en Lil' Kleine er zullen optreden.



In het Stadspark zijn dit jaar ruim vijftig acts, verspreid over zes podia, te zien. Ook RTV Noord is er weer bij met Podium Noord.



Door: RTV Noord Correctie melden