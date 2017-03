Kupers is 'lastige klant' bij EK indoor

(Foto: RTV Noord)

Thijmen Kupers vindt het moeilijk zijn kansen in te schatten bij het EK indoor atletiek in Belgrado, dat vrijdag begint. De 800 meter-specialist heeft dit seizoen door een blessure nog maar één serieuze wedstrijd gelopen. Dat was drie weken geleden bij het NK in Apeldoorn, waar hij de titel veroverde.

'Ik heb er vertrouwen in'

'Ik heb er vertrouwen in dat ik beter ben dan bij het Nederlands kampioenschap. En dan zijn er wel kansen om net als twee jaar geleden de finale te halen en ook een medaille te pakken', zegt Kupers hoopvol. Hij liep destijds naar de bronzen medaille. Die derde plaats betekende zijn internationale doorbraak.



Als je naar de persoonlijke records van het deelnemersveld kijkt, hoeft Kupers zich weinig zorgen te maken. Op die ranglijst prijkt zijn naam op de tweede plaats. Een vergelijking met de tijden van de concurrentie op basis van dit seizoen maakt hem somber.



'Ik heb kans om een medaille te pakken'

Hij komt niet verder dan de negentiende tijd. Dat was 1.48.33, waarmee hij zich drie weken geleden plaatste voor het EK. 'Wat dat betreft heb ik wel wat marge om beter te worden. Dus als ik m'n beste wedstrijd laat zien, heb ik wel kans om een medaille te pakken.'



De tactiek van Kupers zal net als anders ook een grote rol spelen. Soms mislukt het, zoals bij het EK outdoor van vorig jaar in Amsterdam. Kupers trok het hele veld op een lint, maar stortte in de laatste 200 meter volledig in. Twee jaar geleden hanteerde hij een vergelijkbare tactiek en leverde het hem de derde plaats op.



'Ze moeten maar zien dat ze me bijhouden'

'Dat is wel een ding om rekening mee te houden voor de tegenstanders. Ze weten dat ik graag hard loop. Degene die bij mij in de serie loopt, zal het lastig krijgen. Ze moeten maar zien dat ze me bijhouden.'



Correctie melden