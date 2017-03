Celstraf voor bedreiging beveiliger met glasscherf

Een 24-jarige man uit Zaanstad is voor het dreigen met een stuk glas veroordeeld tot ruim vijf maanden cel. Hij bedreigde een beveiliger van de Hema aan de Poelestraat in Groningen met de scherf.

Tegen de man was een jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk geëist. De straf heeft hij in voorarrest uitgezeten. De rechters vinden dat hij zich direct moet laten behandelen.De 24-jarige man zwierf door de stad en werd betrapt op diefstal. Hij vluchtte weg, waarna de beveiliger achter hem aan ging. De vluchtende man sloeg een bierflesje stuk en kwam dreigend met het stuk glas op zijn achtervolger af.De man zat nog in een proeftijd van twee weken toen dit gebeurde. Deze weken moet hij alsnog uitzitten.