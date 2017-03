Opnieuw 'ja' voor bouw omstreden theehuis

De kwestie speelt al een aantal jaren. In de Westpolder bij Vierhuizen moet een nieuw theehuis komen. Omwonenden zijn tegen, maar de gemeenteraad heeft nu opnieuw 'ja' gezegd.

Even leek er hoop voor de buurtbewoners toen er een fout in het plan ontdekt was en het opnieuw door de ambtelijke molen moest. In het bestemmingsplan van de gemeente De Marne stond namelijk ineens een tekst dat er niet gebouwd mocht worden bij de dijk. 'Die was er door knip- en plakwerk per ongeluk ingekomen', zegt wethouder Kor Berghuis.Door de fout moest de gemeenteraad het plan opnieuw behandelen. Tot teleurstelling van de inwoners van de Westpolder zei die opnieuw 'ja'.'Dit is een unieke plek waar je nog rust kan vinden. Het is verpesting van de horizon als er zo'n hoog nieuw gebouw komt', vertelt buurtbewoonster Jacobien Louwes. Zij vindt dat de gemeente teveel voor het toerisme kiest, in plaats van rust en ruimte.Het theehuis, dat ook als informatiecentrum moet dienen, komt bovenop de huidige kwelderschuur van het waterschap aan de Kustweg. Het nieuwe bouwwerk moet jaarlijks zo'n vijfduizend bezoekers trekken.Nu de gemeente de plannen opnieuw heeft goedgekeurd is het aan de Raad van State om te bepalen of de bouw door mag gaan. Die behandelt nu opnieuw alle bezwaren.