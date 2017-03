Groningen City Club: Blij met nieuwe invulling 'Bijenkorfpand'

(Foto: Flickr / Antoon Kuper (creative commons))

De Groningen City Club (GCC) vindt het een goede zaak dat het leegstaande 'Bijenkorfpand' in Groningen weer gevuld wordt. Voorzitter Eric Bos gaat ervan uit dat kledingbedrijf Zara in het gebouw trekt. 'Daar zijn we heel enthousiast over.'

Zara is nu gevestigd in een pand op de hoek van de Herestraat met het Zuiderdiep. Met de verhuizing naar het 'Bijenkorfpand' is de Herestraat volgens Bos weer bijna helemaal opgevuld. 'Een tijdje geleden stonden er veel panden leeg. De verhuizing van Zara en de komst van nieuwe bedrijven levert zo'n vijftien procent extra loop op in de straat.'



'De grote ketens bepalen de mode'

Daarbij gaat het vooral om jong winkelend publiek volgens de GCC-voorman: 'Zij komen af op de grote landelijke ketens, die bepalen wat de mode is.'

