Twee maanden cel voor poging tot doodslag op Kielsterachterweg

Een 47-jarige man uit Hoogezand die zijn auto als wapen gebruikte, is door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden, waarvan tien maanden voorwaardelijk.

De Hoogezandster reed op 29 december 2015 met zijn gezin over de Kielsterachterweg. De man zat achter het stuur en raakte geïrriteerd over het rijgedrag van een motorrijder.Bij de motorrijder ontstond ook wrevel. Die besloot op een gegeven moment naast de auto te rijden. De automobilist stuurde ineens naar links.De motorrijder kon uitwijken, maar belandde in de berm. De actie werd door medeweggebruikers gefilmd. Niemand raakte gewond.De rechters tilden er zwaar aan dat de automobilist zich zo had misgedragen dat er iemand bij om het leven had kunnen komen.Naast de celstraf van twee maanden kreeg de man een rijontzegging van een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk, opgelegd.