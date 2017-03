Opa moet cel in voor misbruiken kleindochter

Een 84-jarige man uit Assen moet drie maanden de cel in voor ontucht met zijn kleindochter.

Tegen de opa was één jaar cel geëist, waarvan de helft voorwaardelijk . De rechter koos voor een kortere, onvoorwaardelijke straf, zodat de bejaarde man sneller met een behandeling kan beginnen.De opa bekende volledig. Hij had het kind seksueel misbruikt van 2005 tot 2008 in zijn toenmalige woning in Onnen. Het misbruik zou met name in 2006 zijn gebeurd.Het meisje was toen 9 jaar oud. Ze deed pas aangifte toen ze 19 was. Als puber was ze in de problemen geraakt en pas na lang wikken en wegen durfde ze naar de politie te stappen.De rechtbank vindt dat een kleinkind zich bij grootouders veilig moet voelen. De rechters vinden het kwalijk dat de man dit vertrouwen heeft geschonden.Zijn vrouw heeft hem verlaten toen de zaak uitkwam.