Prentenboeken komen tot leven in Game Bakery

Rondlopen in een grote stad, iemand virtueel reanimeren of een prentenboek in 3D tot leven laten komen. Het gebeurt in de Game Bakery.

In het oude kantoor van de gemeente Groningen aan de Europaweg in de stad hebben achttien bedrijven op het gebied van game-ontwikkeling hun intrek genomen. Na bijna een jaar van voorbereiding heeft wethouder Joost van Keulen van Groningen donderdag de openingshandeling verricht van deze nieuwe creatieve broedplaats..De ondernemingen vormen een coöperatie, waar ze elkaar zoveel mogelijk willen faciliteren en creatief stimuleren. 'We besteden natuurlijk heel veel tijd op onze mobiele telefoon of achter computers. En met spelletjes kun je zaken leuker maken in je werk en in je normale leven', zegt voorzitter Milan Vogelaar van de coöperatie. Iedere bedrijfseigenaar is ook eigenaar van de coöperatie.De bedrijven maken spelletjes voor de consumentenindustrie, maar ook toepassingen om het in het werk gemakkelijker te maken. Bijvoorbeeld het virtueel reanimeren van slachtoffers.'Toen de plek éénmaal stond ging het heel snel. Mensen zijn gewoon heel enthousiast om samen in één gebouw te zitten. Op één plek, zodat je eenvoudig met elkaar kunt samenwerken', verklaart Vogelaar het succes.Merel van der Wees heeft met haar bedrijf ook intrek genomen aan de Europaweg. 'Wat het mooie is aan de Game Bakery, is dat je gemakkelijk kunt samenwerken. Hier zit een storyteller en een programmeur waar we mee samenwerken. Op het gebied van 3D worden we geholpen en zo kom je snel tot een heel goed team.'Thomas Jager maakt consumentenspelletjes. Hij verwacht dat de bundeling van krachten positief werkt. 'Ik denk dat we bij bedrijven en opleidingen meer gedaan krijgen, omdat we makkelijker kunnen zeggen dat we hier met zijn allen zitten.'Deze week is het in Nederland gemaakte spel Horizon Zero Dawn wereldwijd geïntroduceerd. Hier is jaren aan gewerkt en kostte meer dan 45 miljoen euro. Volgens Vogelaar kunnen we iets dergelijks op korte termijn niet verwachten. 'De ambitie van de mensen hier is hoog en ook met kleinere budgetten en kleinere teams kun je hele succesvolle producten maken. Door samen te werken bereik je dit sneller.'Uiteindelijk wil Game Bakery de intermediair in de regio zijn, zodat het maken en creëren van spellen heel eenvoudig kan. Er is ruimte om het aantal nu gevestigde bedrijven verder uit te breiden. Er worden regelmatig masterclasses, seminars en borrels georganiseerd voor iedereen die interesse heeft in videogames, ontwerpen en virtuele werkelijkheid.