De 5 meest spraakmakende momenten van #graaggedaanhoor

Drie teams van RTV Noord zijn donderdag dwars door Nederland op pad geweest om te bekijken wat er met de ruim 250 miljard euro is gebeurd die verdiend is aan het gas uit Groninger bodem.

Tijdens deze reis kregen we onder meer een zak scheermessen op de Oosterscheldekering in Zeeland, een vlaai in Maastricht en een opmerking van een mondige jonge Rotterdammer. Maar dat was nog niet alles, herbeleef de actie #graaggedaanhoor in de vijf meest spraakmakende momenten.De dag begon in alle vroegte in Zeeland bij de Oosterscheldekering. Vrachtwagenchauffeur Martin was vers gevangen scheermessen aan het inladen. 'Ik ben blij met de Oosterscheldekering. Kan ik de schuld inlossen met een zak scheermessen?' Zo gezegd, zo gedaan, bekijk het fragment terug.De Nederlanders zijn solidair. Limburgers herkennen de bevingsproblematiek. Vanwege de mijnbouw hebben zij daar ook last gehad van bevingen. 'Geld moet ergens vandaan komen. Eerder was dat van de mijnbouw in Maastricht en nu komt het van het aardgas in Groningen, bedankt.'De verslaggever van L1 bedankt Groningen namens Limburg en heeft een verrassing voor team Maastricht...Niet iedereen reageert solidair met de Groningers. Deze Rotterdamse jongen vindt dat er genoeg ruimte is in Nederland. 'Ontruimen, en kom maar naar Rotterdam.'Met zijn uitspraak behaalt hij ook een plekje op de videosite Dumpert Verschillende media pakken donderdag de actie #graaggedaanhoor op. Dit zorgt voor veel aandacht op de online kanalen Facebook en Twitter. Bovendien was de hashtag #graaggedaanhoor een groot deel van de middag trending op Twitter in Nederland.Ook in Schiphol blijft de actie niet onopgemerkt.