Slagter maakt eerste Europese wedstrijdkilometers in Parijs-Nice

Tom-Jelte Slagter keert zondag na een dikke maand zonder competitie terug in koers. De wielrenner uit Slochteren start dan in Parijs-Nice. In 2014 won Slagter twee etappes in de Franse achtdaagse.

Voor Slagter worden het de eerste Europese wedstrijdkilometers van het seizoen. In januari koerste de tegenwoordig in het Friese Nij Beets wonende renner in Australië. Hij werd veertiende in de Tour Down Under, de WorldTour-koers die hij in 2013 won.Een week na de Tour Down Under werd Slagter 32ste in de Cadel Evans Great Ocean Race.Slagter is in Parijs-Nice de enige Nederlander namens zijn ploeg Cannondale-Drapac. Landgenoten Wouter Wippert, Dylan van Baarle en Sebastian Langeveld rijden een ander programma.Het rittenschema van Parijs-Nice is hier te zien.