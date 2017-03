Ook laatste deel centrum Oude Pekela krijgt nu opknapbeurt

De opknapbeurt van het laatste deel van het centrum van Oude Pekela is begonnen. Wethouder Hennie Hemmes en gedeputeerde Eelco Eikenaar gaven het startsein door te beginnen met het slopen van het oude bankgebouw. Ook onthulden ze een deur.

Het centrum van Oude Pekela kampt al jaren met leegstand en verpaupering en wordt daarom opgeknapt. Dat heeft intussen onder andere multifunctioneel centrum De Binding, brede school De Groenling en gezondheidscentrum het Dokhuis opgeleverd.Maar het bleek lastig de laatste delen van het centrumplan rond te krijgen. Dankzij extra investeringen van de provincie in het verbeteren van de leefbaarheid en extra geld dat de raad van Pekela beschikbaar heeft gesteld, kan de gemeente de laatste fase van het plan nu wel realiseren.In totaal kost de opknapbeurt van 'Oude Pekela Centraal' vijf miljoen euro. Daarvan draagt de provincie twee miljoen euro bij, de gemeente steekt er zelf drie miljoen euro in.Ook andere dorpskernen in Noord- en Oost-Groningen die kampen met verpauperde centra hebben geld gekregen om de problemen te lijf te gaan. De provincie heeft hiervoor tot 2020 47 miljoen euro uitgetrokken via het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid.Met het geld kunnen de gemeenten bijvoorbeeld verpauperde panden slopen, winkelruimte verminderen en de openbare ruimte opknappen.