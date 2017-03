'Dit moet geen bestemming worden voor Floortje Dessing'

In De Marne zitten ze niet op Floortje Dessing te wachten (Foto: ANP/Levin den Boer)

Het CDA in De Marne hoopt niet dat er in de verre toekomst geen mens meer in de gemeente te vinden is. De partij is van mening dat het nieuwe woon- en leefbaarheidsplan voor De Marne, Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum nog wat speerpunten mist, als het gaat om krimp.

'Onze angst is dat we over 60 jaar Floortje Dessing in onze gemeente kunnen begroeten voor het maken van een aflevering van Floortje naar het einde van de wereld'', vertelt CDA-raadslid Pieter Boneschansker. De partij heeft twijfels of het plan voldoende is om op lange termijn de leefbaarheid te behouden.



Ruimte voor initiatieven

In het woon- en leefbaarheidsplan staat wat de gemeente gaat doen om de dorpen aantrekkelijk te houden voor inwoners. Wethouder Herwil van Gelder snapt de zorgen, maar vindt het plan goed doordacht. Zo blijft de gemeente initiatieven ondersteunen van inwoners die de leefbaarheid bevorderen. Van Gelder roemt het initiatief in Kloosterburen. Daar hebben inwoners het plaatselijke zorgcentrum overgenomen.



Discussie

Pieter Boneschansker wil binnenkort graag nog een discussie met de raad, of er meer manieren zijn om de krimp aan te pakken. Volgens de CDA'er moeten er meer manieren te vinden zijn om inwoners aan het gebied te binden. Bijvoorbeeld door snel internet en de infrastructuur te verbeteren.

