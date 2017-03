Auto's botsen: meerdere gewonden

(Foto: 112 Groningen/Jordi Haverdings)

Bij een ongeluk aan de Zevenhuisterweg in Nieuw-Roden zijn donderdagavond drie mensen gewond geraakt. Twee auto's botsten op elkaar.

Een van de auto's kwam in de sloot terecht. Eén persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden.



Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.

Door: RTV Noord Correctie melden