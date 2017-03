Onderzoek: invoering WMO in Bellingwedde goed verlopen

De invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in de gemeente Bellingwedde is goed verlopen. Dat concludeert de Rekenkamercommissie van de gemeente. De commissie heeft alle partijen ondervraagd die bij de invoering betrokken waren.

'Er zijn wel een paar zaken misgegaan, maar als je het in grote lijnen ziet is het goed verlopen', zegt Rekenkamercommissievoorzitter Peter Broer.'Bellingwedde heeft het zich wel moeilijk gemaakt door het vanaf de eerste dag in 2015 helemaal zelf uit te voeren. En voor die tijd ook de hele voorbereiding klaar te hebben. De gemeente heeft zelf alle gegevens verzameld. Daar hebben we wel bewondering voor', aldus Broer. 'De andere gemeenten in de provincie konden leunen op de voortzetting van de contracten die in 2014 ook al golden'.Toch constateert hij tekortkomingen. 'In de wet wordt duidelijk gesproken over de cliënt en de burgers, die directer invloed moeten hebben op het WMO-beleid en de controle daarop. Dat hebben we niet kunnen constateren'. Ook vindt de commissie dat de professionals die de zorg verlenen meer betrokken moeten worden bij dat beleid.Een aanbeveling aan het gemeentebestuur is om alles op te pakken waar de WMO-wet toe verplicht. 'Ga niet te makkelijk leunen op het succes dat deze invoering van de WMO gelukt is, want er zijn nog wel verbeteringen mogelijk.'Eerder velde de Rekenkamercommissie een oordeel over de invoering van de WMO in de gemeente Vlagtwedde. Ook daar werd geconstateerd dat die goed was verlopen, maar met dezelfde tekortkomingen als in Bellingwedde.