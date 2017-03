Zeeuwen vrezen 'Groningse toestanden'

beschadigde muur in Sluiskil (Foto: Omroep Zeeland)

Inwoners van Sluiskil in Zeeland willen actie van hun dorpsraad om 'Groningse toestanden' door wateroverlast te voorkomen. Hun huizen raken beschadigd doordat water uit het Kanaal van Gent naar Terneuzen in de grond doorsijpelt.

Een bewoner maakte donderdagavond tijdens een dorpsbijeenkomst de vergelijking met de aardgasproblematiek in onze provincie: 'In Groningen hebben ze problemen, omdat ze er gas uit de grond halen. Wij hebben schade aan onze huizen, omdat er bij ons kanaalwater in de grond komt.'



De dorpsraad van Sluiskil gaat binnenkort praten met Rijkswaterstaat en het havenbedrijf Zeeland Seaports. De inwoners denken dat de damwanden langs het kanaal lekken. Vervanging van de wanden en reparatie van de huizen kan veel geld kosten.

Door: RTV Noord Correctie melden