St. Juste wil transfer naar topcompetitie

(Foto: JKBeeld)

Voetballer Jerry St. Juste uit Marum hoopt komende zomer een transfer naar een topcompetitie te maken. Dat zegt de verdediger van sc Heerenveen in De Telegraaf.

HSV

St. Juste kon eerder al naar het Duitse HSV, maar het kwam nooit tot een transfer. Toch blijft de wens een stap hoger te maken. 'Ik moet uitgedaagd worden', zegt de Marumer.



Nederlandse top

Ook een stap naar de Nederlandse top sluit hij niet uit. 'Alleen, die clubs moeten je wel willen hebben. Als zij dat niet willen, dan kan ik willen wat ik wil, maar dan gaat het niet gebeuren. Vinden ze mij de moeite waard om in te investeren?'



'Ik ben er klaar voor'

Wat het ook wordt, St. Juste zal na de zomer hoogstwaarschijnlijk niet meer bij de Friezen spelen: 'Hoe lang moet ik hier spelen voor het de juiste stap is? Vijf jaar? En wat is té snel? Ik heb de ambitie om een stap te maken en ik denk ook dat ik er klaar voor ben. In de zomer zou het kunnen gebeuren.'



St. Juste is nu drie jaar basisspeler bij sc Heerenveen en staat met zijn club zesde in de Eredivisie, met negen punten meer dan nummer 11 FC Groningen.

