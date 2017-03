Stad krijgt meer graffiti-locaties

De stad Groningen krijgt meer ruimte voor graffiti. Er worden in samenwerking met Stichting Urban House al proefprojecten gehouden, zoals op het CiBoGa-terrein. Daar komen nieuwe locaties bij.

Zo worden er drie bouwketen van de gemeentelijke dienst Iederz beschikbaar gesteld. Enexis geeft toestemming om enkele transformatorhuisjes te 'versieren' en in april wordt de tunnel van de nieuwe Noordzeebrug onder handen genomen. Ook andere tunnels, gebouwen en viaducten mogen beschilderd worden.De Christenunie deed in 2013 het voorstel om de stad op te leuken met graffiti-kunst. In 2020 worden alle proefprojecten geëvalueerd en wordt bepaald wat er in de jaren erop gaat gebeuren met graffiti in de stad.