Ruim 200 huizen krijgen inspectie na melding bevingsschade

Ingenieursbureau Witteveen+Bos is deze week begonnen met de inspectie van ruim 200 woningen in Zuidlaren. Aanleiding is de aardbeving van 23 december vorig jaar.

Naar aanleiding van die beving , met een kracht van 2.4 op de schaal van Richter, kwamen bij de NAM 213 schademeldingen binnen.Het ingenieursbureau hoopt begin april klaar te zijn met de inspecties. De uitkomsten daarvan worden naar verwachting begin juni bekend gemaakt.Het schade-onderzoek kent vijf stappen: een volledige inspectie van de woning, de bewoners krijgen het inspectieverslag, een beoordeling van de opgenomen schades door Witteveen+Bos, het verzamelen van extra informatie en uiteindelijk krijgen de schademelders een beoordelingsrapport.Wanneer een schademelder het niet eens is met de uitkomsten van dit onderzoek, kun hij of zij beroep aantekenen bij de Technische commissie bodembeweging (Tcbb). De Tcbb is een onafhankelijke commissie die adviseert over het verband tussen opsporing, winning van delfstoffen en bodembeweging.De beving bij Zuidlaren was de zwaarste van 2016. De aardbeving was bovendien de zwaarste Drentse beving in jaren.