Door storm vernield dierenpension zoekt handige klussers

'We proberen nu de schade zo goed mogelijk te herstellen.' De schade wordt geschat op zo'n 20.000 tot 25.000 euro en niet door de verzekering vergoed. 'Alle hulp is welkom', zegt Van Baak. Wie wil helpen, kan zich melden 'Het is een oude stal, uit 1872', vertelt Van Baak. 'De zijgevel is helemaal kapot gewaaid. Gelukkig viel het naar buiten en niet naar binnen.' Want daar zitten de dieren. 'Dan waren de problemen nog veel groter geweest. Van de week waaide het weer zo hard, dan vraag je je toch af of alles het wel houdt.'Ze heeft liefst 263 dieren. 140 katten, 63 honden en ook kippen en geiten. En dat allemaal in een particuliere opvang, bij haar eigen huis. Sinds twee jaar woont Van Baak in Duitsland, daarvoor in Wedde.'We proberen nu de schade zo goed mogelijk te herstellen.' De schade wordt geschat op zo'n 20.000 tot 25.000 euro en niet door de verzekering vergoed. 'Alle hulp is welkom', zegt Van Baak. Wie wil helpen, kan zich melden via de website . 'Donaties, stenen, balken, we kunnen alles gebruiken. En als er handige mensen zijn die willen helpen met klussen, graag!'

