Wolf aangereden op A28

Er is vrijdagmorgen een dode wolf binnengebracht bij Stichting Faunavisie Wildcare in Westernieland.

Pim Lollinga van de opvang: 'Het is een mannetje van ruim vijftig kilo, een enorme joekel'. Het dier is doodgereden op de A28 tussen Hoogeveen en Meppel.'Aan de versheid van de wonden is te zien dat de wolf is aangereden terwijl hij nog leefde. Hij is gewond aan zijn voorpoot, zijn onderkaak is gebroken en zijn schedel is verbrijzeld', zegt Lollinga.'Op het eerste oog lijkt het een wild exemplaar', vertelt Lollinga. 'Hij kan vanuit Duitsland deze kant zijn opgekomen. Maar sinds 1 januari is ook de nieuwe Natuurwet van kracht. Op de positieflijst staan dieren die mensen mogen houden en de wolf staat daar niet bij. Als je wel een wolf in huis hebt, kun je een flinke boete verwachten. Het kan dus ook zijn dat dit dier gedumpt is.'De wolf wordt voor onderzoek overgebracht naar het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC), dat verbonden is aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht. Lollinga: 'Daar maken ze een dna-profiel van de wolf. Vervolgens wordt gekeken of dat matcht met een wilde populatie in Duitsland.'Faunavisie Wildcare heeft een samenwerkingsverband met het DWHC. Daarom is de wolf eerst naar Westernieland gebracht.In maart 2015 zorgde een wolf ook voor opwinding in onze provincie. Het dier struinde langs wegen en door woonwijken. De wolf vertoonde opvallend gedrag. Normaal gesproken zijn wolven schuw, maar deze kwam in de buurt van mensen.Na een wandeling door Groningen en Drenthe dook de wolf op in de Eemshaven, waarna hij terugging naar Duitsland. Daar verdween hij een tijdje van de radar. Uiteindelijk werd hij doodgereden op de A7 bij Berkhof in Duitsland.In november 2016 keerde de 'Groningse wolf' terug naar het Noorden. De geprepareerde huid en het skelet van het dier zijn de komende jaren te zien in het Duurzaamheidscentrum in Assen.