Oudere Bacuna krijgt zes wedstrijden aan de broek

De Groningse Aston Villa-middenvelder Leandro Bacuna wordt zes wedstrijden geschorst. Dat heeft de Engelse voetbalbond FA vrijdag bekendgemaakt.

Bacuna werd afgelopen weekeinde in de slotfase van de wedstrijd tegen Derby County weggestuurd nadat hij bewust tegen de grensrechter aan was gelopen tijdens een protest.Bacuna had schuld bekend aan de overtreding. Volgens de FA was de standaardstraf van drie wedstrijden schorsing voor deze overtreding 'duidelijk onvoldoende'.Voormalig Groningen-speler Bacuna speelt met Aston Villa in het Championship, het tweede Engelse niveau. De ploeg uit Birmingham staat na 34 wedstrijden vijftiende van de 24 clubs. Villa moet nog twaalf competitiewedstrijden spelen dit seizoen.Zijn jongere broertje Juninho zit nu een schorsing van twee wedstrijden uit, nadat hij met FC Groningen tegen Sparta Rotterdam een rode kaart pakte.