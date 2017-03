Groningen Seaports heeft Raad van Commissarissen weer compleet

Joop Atsma en Dertje Meijer zijn de nieuwe commissarissen van Groningen Seaports. Zij vormen samen met Marijke van Beek, Herman Roose en Bert Bruggeman de Raad van Commissarissen.

Joop Atsma woont in Surhuisterveen en heeft diverse landelijke politieke functies vervuld: hij was lid van de Tweede Kamer (CDA) en was hij staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.Sinds 2014 is Atsma voorzitter van de Vereniging van Tankopslag bedrijven. En sinds mei 2015 is hij lid van de Eerste Kamer.Dertje Meijer woont in Amsterdam, is opgegroeid In Groningen en heeft er ook gestudeerd. Zij heeft diverse posities bekleed bij onder meer Fokker Aircraft, luchthaven Schiphol en Havenbedrijf Amsterdam.Per 1 maart is zij algemeen directeur van Pathé Nederland.