Lopend Vuur: Iedereen moet zijn afval per kilo gaan betalen

Betalen voor je afval per kilo. Ook in de stad Groningen wordt mogelijk Diftar ingevoerd.

De gemeenteraad moet er eind deze maand over besluiten. Het college van burgemeester en wethouders van Groningen ziet Diftar als een extra stimulans om minder afval te produceren en het afval zo goed mogelijk te scheiden.Diverse gemeenten hebben dit systeem al. Per huishouden wordt geregistreerd hoeveel afval er wordt aangeboden. En hoe meer afval je hebt, des te meer betaal je.Ben je het daar mee eens? Moet iedereen zijn afval per kilo gaan betalen?We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).Donderdag was onze stelling: ' Het aardgasgeld is goed besteed '. Van de 2.141 stemmen was 79,45% het hier mee oneens.