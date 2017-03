Jumbo-personeel Uithuizen krijgt de ruimte om te rouwen

De medewerkers van de Jumbo-supermarkt in Uithuizen worden vrijdag en zaterdag vervangen door personeel van andere filialen. Zo kunnen zij zelf naar de uitvaart van hun twee omgekomen collega's.

Rianne Mulder (16) en Jarik Visser (19) kwamen afgelopen weekend om het leven bij een verkeersongeluk bij Eppenhuizen. De uitvaart van het meisje is vrijdag, die van de jongen op zaterdag.De medewerkers, die vrijdag en zaterdag werken in Uithuizen, komen van Jumbo-winkels in Delfzijl, Zuidlaren, Assen en Leeuwarden. Volgens Laura Valks-Piessen, woordvoerder van het Jumbo-concern, kunnen zij probleemloos aan het werk in een 'vreemd' filiaal: 'De inrichting van onze winkels is vrijwel identiek'.Het concern heeft Slachtofferhulp ingeschakeld voor de medewerkers van het filiaal in Uithuizen. Valks-Pliessen: 'De komende tijd moeten ze de tijd krijgen om hun verdriet te verwerken'.