FC Groningen speelt met dezelfde elf tegen Ajax

FC Groningen speelt zondag met dezelfde elf tegen Ajax. Voorin vormen Mimoun Mahi en Bryan Linssen wederom het spitsenkoppel.

Trainer Ernest Faber kan beschikken over een bijna volledige selectie. Alleen Juninho Bacuna (geschorst) en Tom van Weert (enkelblessure) ontbreken.Eerder dit seizoen verloor Groningen in Amsterdam met 2-0 van Ajax, dat tweede staat in de eredivisie. De FC staat elfde.Donderdagavond verzekerde AZ zich voor een plekje in de bekerfinale. Tegenstander hierin is Vitesse. Deze ploegen staan respectievelijk vijfde en zevende op de ranglijst.Als beide teams op plek acht of hoger eindigen, dan biedt de negende plek in de eredivisie een ticket voor de play-offs om Europees voetbal. De achterstand op deze positie is momenteel twee punten voor de FC.FC Groningen-Ajax is zondag live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Oetse Eilander vanaf 14.00 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Azing Griever. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag.Daarnaast is het duel te volgen via het liveblog in de app en op de website. FC Groningen-Ajax begint ouderwets op zondagmiddag om 14.30 uur.