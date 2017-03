Kupers plaatst zich voor halve finale op EK indoor

Thijmen Kupers heeft zich vrijdagochtend op het EK indoor atletiek in Belgrado geplaatst voor de halve finale op de 800 meter.

Kupers liep in zijn serie vanaf de start op kop, maar in de laatste ronde zakte hij even weg. Dankzij een sterke eindsprint finishte de Groninger atleet als tweede, in een tijd van 1.47,21. Dat is zijn beste seizoenstijd.Bovendien was de tweede plek goed voor rechtstreekse plaatsing voor de halve finale. Die is zaterdagavond om 19 uur.- Kupers verovert zesde indoortitel op 800 meter