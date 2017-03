Bouw crematorium Eelderwolde begint binnenkort

In Eelderwolde begint deze maand de bouw van een crematorium, tussen de woonwijk Ter Borch en de A7 bij Hoogkerk.

Het pand wordt gebouwd met duurzame materialen en kost zo'n zes miljoen euro. Aannemer BAM verwacht het gebouw eind dit jaar op te leveren, schrijft RTV Drenthe Opdrachtgever is het Drentse bedrijf Respectrum Crematoria, dat op dit moment alleen een crematorium in het Overijsselse Hardenberg heeft. Het nieuwe crematorium komt op een terrein van vier hectare in een parkachtige omgeving, met daarbij een herdenkingstuin.Inwoners van de wijk Ter Borch hebben in het verleden aangegeven bang te zijn voor verkeersoverlast door bezoekers van het crematorium.Respectrum benadrukte toen dat wijkbewoners geen last zullen hebben, omdat de rouwstoeten gebruik zullen maken van de A7 en dus niet door de woonwijk rijden.Het crematorium in Eelderwolde wordt het tweede crematorium in of rond de stad Groningen. De stad heeft in de wijk Selwerd al een crematorium van uitvaartorganisatie Yarden.Algemeen Belang gaat ook een nieuw crematorium bouwen. Dat komt langs het Hoendiep tussen Groningen en Hoogkerk.