Groningen gaat opnieuw experimenteren met de bijstand

Stadjers die in de bijstand zitten krijgen te maken met minder regels. Het college van Groningen wil een experiment starten dat moet zorgen voor meer maatwerk in de bijstand.

'We willen onderzoeken wat het effect is van meer vertrouwen en minder verplichtingen en controles', zegt wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks). Het expermiment heet 'Bijstand op maat'. Er kunnen vijfhonderd bijstandsgerechtigden aan de pilot meedoen.Niet alleen Groningen gaat de regelgeving voor een selecte groep bijstandsgerechtigden versoepelen, maar ook Tilburg, Utrecht en Wageningen gaan het experiment aan. 'Wij willen er van af dat iedereen in hetzelfde regime komt te zitten. Er moet meer maatwerk komen', aldus de GroenLinks wethouder.Bijstand op maat is een tussenstap naar een hoger doel voor de wethouder. De politicus is de laatste tijd flink bezig met veranderingen in de bijstand. Eerder deze week maakte Gijsbertsen bekend dat een ander experiment definitief ingevoerd gaat worden.Deelnemers van de pilot Bijstand op maat worden onderverdeeld in drie groepen. Ze kunnen zelf kiezen in welke groep ze willen plaatsnemen. Zo is er een groep waarin je meer geld mag bijverdienen dan wettelijk is vastgelegd.Een andere groep stelt de deelnemers vrij van de arbeidsplicht. Dat betekent dat solliciteren niet verplicht is, maar ook dat de deelnemer een aangeboden baan kan afwijzen. Verder zal er ook een groep worden samengesteld die intensieve begeleiding krijgt.Alhoewel de regels met Bijstand op maat dus worden versoepeld voor een selecte groep, dient de pilot voor de wethouder als een tussenstap. 'Ik hoop dat we hiermee kunnen laten zien dat we door maatwerk, eigen regie en vertrouwen te geven we de volgende stappen kunnen zetten.De gemeenteraad beslist eind maart over de plannen van het college. Als de raadsleden instemmen zal de proef vanaf 1 juni 2017 ingaan en twee jaar duren.