Rodin-tentoonstelling passeert grens van 100.000 bezoekers

Het Groninger Museum heeft vrijdag de 100.000ste bezoeker van de tentoonstelling Rodin - Genius at Work verwelkomd: de 53-jarige Hanneke Bouwsema uit Utrecht. Ze kreeg bloemen en een catalogus.

Rodin - Genius at Work trekt gemiddeld 7000 bezoekers per week, aldus een woordvoerder van het museum. De tentoonstelling is te zien tot en met zondag 30 april.Met ruim 200.000 bezoekers ging de tentoonstellingde boeken in als een van de meest bezochte tentoonstellingen ooit in het Groninger Museum.De tentoonstelling trok vooral door Bowies ploteseling overlijden meer bezoekers dan verwacht. 'Waarschijnlijk gaat Rodin dat niet overtreffen. We hopen op zo'n 150.000 bezoekers, maar misschien worden dat er wel veel meer', zegt Karina Smrkovsky van het Groninger Museum hoopvol. 'De tentoonstelling loopt tenslotte nog 2 maanden.'