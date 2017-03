De Noord 9 van zaterdag 4 maart

De Noord 9 is de wekelijkse hitlijst van RTV Noord. In deze lijst vind je enkel Groninger muziek.

Surf naar www.rtvnoord.nl/noord9 voor de meest recente Noord 9 die elke zaterdag in het radioprogramma Café Martini bekend wordt gemaakt.'Closer' is de nieuwe single van zangeres en liedjesschrijfster Kira Dekker. Kira heeft in Groningen aan de School voor de Kunsten gestudeerd, onderdeel van het Noordpoort College. In het voorjaar van 2014 doet ze mee aan het tv-programma 'De Beste Singer-Songwriter van Nederland'. Vlak voor de finale moet ze het programma verlaten. In het voorjaar van 2016 is Kira een tijdje op tournee geweest door Duitsland, Engeland en Nederland en staat ze in de finale van de PopGroningen Talent Award. Begin dit jaar speelt Kira op Grunnensonic tijdens Eurosonic/Noorderslag. Bekijk de clip van 'Closer' op YouTube.Het tweede Groningstalige album van Jan Henk de Groot heet 'Keunenk van Westerdaipstedale'. Het nummer 'Evenwicht' is daarvan de tweede single, na 'Bonney' (#1 in de Noord 9). Op tweede Pinksterdag 2014 krijgt Jan Henk uit handen van RTV Noord-directeur Gijs Lensink de Grunny, de jaarlijkse muziekprijs van RTV Noord. Beluister 'Evenwicht' op YouTube Small Town Bandits is een vierkoppige band uit de stad Groningen. Die bestaat uit drummer Gijs Arends, bassist Rik Huizing, gitarist Selim Boukhris en zanger/gitarist Ruben van Hemmen. Tijdens de uitzending van Café Martini op muziekfestival Noorderslag speelden de Small Town Bandits een aantal liedjes live. De liedjes van de groep kenmerken zich door melodische, opzwepende nummers met meerstemmige harmonieën. Bekijk de clip van 'When I go home' op YouTube Mama's Kitchen is een band rond de Gronings/Zweedse zangeres Anne-Lie Persson. Zij vormt Mama's Kitchen samen met haar zussen Erica en Zandra. De laatste twee wonen in Zweden, Anne-Lie al jaren in Groningen. Al van kinds af aan denken ze er over om samen een bandje te beginnen. Countrymuziek kregen ze vroeger thuis met de paplepel ingegoten, hun vader was countrymuzikant. Bekijk de videoclip van Mama's Kitchen Finalestuk van Freek de Jonge. De cabaretier maakte zich de afgelopen weken hard voor Groningen met zijn actie: 'Laat Groningen niet zakken'. Hij wist zijn online petitie (met meer dan 50 duizend handtekeningen) op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Onlangs zong hij met een groot aantal Groninger artiesten dit protestlied in het populaire tv-programma 'De Wereld Draait Door'. Inmiddels staat het liedje ook in de lijst van meest gedownloade nummers van iTunes. Naast Freek de Jonge hoor je ander anderen: Erwin de Vries, Ben Zuur, Jan Henk de Groot, Sijtse Scheeringa, Harry Niehof, Arnold Veeman, Peter de Haan, Alina Kiers, Marlene Bakker, Alex Vissering, Wia Buze, Frank den Hollander, Robin IJzerman, Martin Groenewold en Ger Warink. Ook met het Nedersaksisch Vocaal Ensemble. Bekijk de clip van Groningen Zingt op YouTube Eerder heeft Vanderlinde al hits in de Noord 9 met oa. 'Katie Lee', 'In one day' en 'In your world'. 'When the devil deals' is de eerste single van het recente album van 'Devil's trails'. Vanderlinde oogst goede recenties in muziekbladen en het liedje wordt regelmatig gedraaid op diverse radiostations in Duitsland. Onlangs is 'When the devil deals' op een verzamel-cd terecht gekomen: het album zit bij het Duitse blad 'Classic Rock' en is in een oplage van 50 duizend exemplaren verspreid. Vanderlinde is een Groningse poprock-band rond zanger en songwriter Arjan van der Linde. Vanderlinde is in 2006 gevormd door Arjan van der Linde, drummer Harrie Groenewold en gitarist Christof Bauwens. De eerste jaren speelt de groep vooral stevige rock, inmiddels staat pop en countryrock op het repertoire.. Bekijk de clip van 'When the devil deals' Zijn naam is je misschien niet zo bekend, maar Hans Hannemann is geen onbekende in de Groninger muziekwereld. Al jong raakt hij geïnspireerd door muziek uit de jaren '60 en '70. Op zijn twintigste gaat Hans naar Dublin, daar gaat hij als barpianist aan de slag. Terug in Nederland begint hij zijn eigen muziekstudio in Nieuwe Pekela en werkt daar als producer samen met een flinke rij bands. Ook begint hij met gitaristen Jan-Peter Hoekstra en Rolf Verbaant, bassisten Maarten van Damme en René Monsma en drummer Marcel Wolthof aan het maken van een eigen album. Dat album 'Makin' up for livin' easy' is vorig jaar verschenen. Ook is hij op tournee geweest met Douwe Bob, speelde hij tijdens de Popronde, op Oerol en tijdens de Nacht van Kunst en Wetenschap. Het nieuwe jaar is hij begonnen met optredens tijdens muziekfestival Eurosonic/Noorderslag én met een notering in de Noord 9! Beluister het liedje van Hans Hannemann op YouTube Pieter van der Zweep is een Delfzijlster. Hij zingt al vanaf zijn tienerjaren. Eerst in allerlei bandjes, maar de laatste jaren is hij zonder band op pad. Hij werkt samen met zijn vaste liedjesschrijver en producer Robert Dorn. Hij doet mee aan allerlei talentenjachten: bij RTL 4, bij Radio 538 en bij het online platform Ongekend Talent. In 2011 heeft hij een bescheiden succes als hij samen met zangeres Do het liedje 'Vijf jaar' de hitlijst in zingt voor radiozender 100%NL. In 2013 zingt hij de titelsong van de bioscoopfilm 'Smoorverliefd'. Dit liedje is ook terug te vinden op Pieters debuutalbum 'Dichterbij' dat in de zomer van 2016 is verschenen. Beluister het liedje op YouTube Ofschaaid kwam in het nieuwe jaar direct nieuw binnen op nummer 1. Het liedje is niet onbekend: op Oudjaardag is het als hoogste nieuw binnen gekomen in Alle 50 Goud. 'Ofschaaid' is een Groningstalige versie van 'Goodbye' van countryzanger Steve Earl, die het wel met Emmylou Harris zong. De versie van Edwin en Marlene staat op het album 'Holt & stoal' dat Edwin vorig jaar oktober heeft uitgebracht. Beluister 'Ofschaaid' op YouTube