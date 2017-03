Groninger mishandelt opsporingsambtenaar

(Foto: Flickr/Shirley de Jong (Creative Commons))

Een 61-jarige opsporingsambtenaar van een landelijke inspectiedienst is donderdag tijdens zijn werk mishandeld.

Dat gebeurde bij een controle in een bedrijf aan de Leegeweg in Groningen.



Arrestatie

De 62-jarige eigenaar van het bedrijf wilde de ambtenaar niet toelaten en gaf hem een schop. De verdachte is aangehouden en meegenomen naar het bureau. Hij kan een dagvaarding verwachten, waarna hij zich mogelijk moet verantwoorden voor de rechter.



Wat de opsporingsambtenaar precies kwam controleren, is niet bekendgemaakt.

Door: RTV Noord Correctie melden