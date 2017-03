Lees terug: de zaterdag van Expeditie Grunnen

Eindelijk het is weekend! En dat betekent: Expeditie Grunnen. Vandaag reed het team weer kriskras door de provincie opzoek naar bijzondere, mooie, toffe verhalen. Op de bus vandaag: presentator Rob Mulder, cameraman Jan Sliep en onliner Suzanne Stoppels.

De bus reed vandaag van Groningen naar Pekela. Onderweg werd er gestopt in Muntendam bij het huis van Heel Holland Bakt-winnares Sarena. We mochten kennis maken met haar kleine Ivan. Het jochie is vrijdag geboren en Rob kon niet wachten om Serena en haar vriend te feliciteren met hun kleine wonder.Van Muntendam reden we onder meer naar Harkstede waar boer Bolhuis vertelde over de dood van drie schapen. De boer vermoed dat een vos de boosdoener is. Ook werd er vandaag gestopt in Hoogezand waar 750 deelnemers uit binnen -en buitenland in teams een poging deden om de meeste meters maken in 60 minuten tijdens de grootste zwemestafette van Nederland.Natuurlijk beleefden we nog meer. Wat we allemaal meemaken lees je hier in het onderstaande liveblog maar dat zie je ook op TV Noord. Om 18.00 uur is de samenvatting van de dag te zien op TV Noord, de herhaling is ieder half uur. In deze uitzending zie je bovendien het belangrijkste nieuws uit Stad en Ommeland.Het Expeditie-team rijdt in de bus naar de plekken waar mensen over praten. Kun je vandaag ergens sporten, ben je jarig of is er een mooi evenement bij jou in de buurt? Laat het ons dan weten via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we straks bij jou voor de deur!