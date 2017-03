Praxis ontruimd na brand in zagerij (update)

In de vestiging van Praxis aan het Damsterdiep in Groningen heeft vrijdagmiddag een kleine brand gewoed.

Volgens de brandweer ontstond de brand rond 14.40 uur in de zagerij van de bouwmarkt. Het vuur was snel onder controle, maar zorgde voor veel rook in de winkel.De bouwmarkt werd ontruimd; personeel en klanten stonden op tijd op straat. Het pand wordt op dit moment geventileerd. Zolang er nog rook in de winkel hangt, blijft de bouwmarkt gesloten.