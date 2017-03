Dieven gaan met draaiboek hennepactie politie aan de haal

Het draaiboek voor één van de grootste hennepacties ooit in onze provincie blijkt een dag voor de actie gestolen. Het draaiboek werd vorig jaar mei buitgemaakt bij een inbraak in een auto van een medewerker van de politie Noord-Nederland.

Dat heeft de politie bevestigd.Het draaiboek bevatte onder meer gedetailleerde informatie over de actie, en de namen en telefoonnummers van betrokken agenten.'Natuurlijk ben je extra alert als een dergelijk draaiboek wordt gestolen', aldus Sylvia Sanders van de politie Noord-Nederland. Maar we hebben niet de indruk gehad dat onze komst van te voren is aangekondigd.'Een dag na de diefstal van het draaiboek deed de politie invallen in zeventien woningen en twee bedrijfspanden in Groningen, Hoogezand, Uithuizen en Eelde. Aan de actie deden 175 agenten mee. Het ging om een onderzoek naar grootschalige drugshandel, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Er werden uiteindelijk dertien arrestaties verricht.Bij de auto-inbraak in een parkeergarage in Apeldoorn werden naast het draaiboek ook drie beveiligde politielaptops met vertrouwelijke informatie, een telefoon, legitimatiebewijzen en toegangspassen tot politiegebouwen gestolen.De politie Noord-Nederland en Oost-Nederland stelden na de inbraak een onderzoek in, maar zonder resultaat. 'We hebben niet de indruk dat de dader(s) uit waren op de vertrouwelijke informatie. Er zijn in ieder geval geen lopende onderzoeken geschaad', aldus Esther Naber van de politie Oost-Nederland.De gestolen spullen zijn nooit terug gevonden. Tegen de drie betrokken medewerkers van het korps Noord-Nederland is een onderzoek ingesteld. Ze zijn inmiddels disciplinair gestraft. Over de aard van de straf worden geen mededelingen gedaan.