Verkeersregelaars nodig bij opening ingepakt huisje

Onder grote belangstelling werd vrijdagmiddag het ingepakte huisje onthuld in Rottum. Afgelopen maandag kreeg het kleinste huisje van onze provincie een warme deken.

De actie was een initiatief van Brenda Harsveld van milieudefensie en kunstenares Agnes Bakker.Door het kleinste huisje van onze provincie in te pakken willen zij laten zien dat we onze huizen beter moeten isoleren. Op die manier zou gas uit Groningen overbodig worden.Tijdens breicafé's in scholen, verzorgings- en buurthuizen, maar ook bij mensen thuis, spraken Groningers over wat zij meemaken door de aardbevingen.Bakker is overdonderd door de belangstelling van mensen. 'Ik ben blij verrast dat er vandaag zoveel mensen zijn.'Er zijn verkeersregelaars ingezet om de mensen de goede kant op te dirigerenBakker kreeg ook meer dan 100 aanmeldingen voor de lezing die na de opening wordt gehouden. Spreker is hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans van de Erasmusuniversiteit in Rotterdam.