Dode wolf gaat naar Naturalis in Leiden (update)

De wolf die vrijdagochtend is doodgereden op de A28 gaat na het onderzoek in Utrecht naar Museum Naturalis in Leiden. Dat is al aan het museum toegezegd. DNA-onderzoek moet bevestigen dat het inderdaad om een wolf gaat en niet om een grote hond. De uitslag wordt begin volgende week verwacht.

Naturalis bewaart wel meer historische dieren, zoals de wolf die twee jaar geleden door Groningen en Drenthe struinde 'Dit is een object van nationaal belang en hoort daarom thuis in onze collectie', zegt hoofd Steven van der Meie van de afdeling Gewervelde Dieren van Naturalis.Bovendien is het kadaver op de A28 gevonden door Rijkswaterstaat en alles wat onder het Rijk valt gaat naar het Leidse museum. De wolf wordt daar niet opgezet, maar verdwijnt voor onderzoek in de vrieskist.Overigens moet eerst nog blijken of het dier echt een wolf is. De Stichting Faunavisie Wildcare in Westernieland weet dat wel zeker, maar de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht onderzoekt het dier vrijdagmiddag.De uitslag van de DNA-test wordt begin volgende week verwacht, meldt de provincie Drenthe in een persbericht. De wolf was waarschijnlijk zo'n anderhalf jaar oud en is aangereden op de plek waar hij werd gevonden.Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam had de aangereden wolf ook wel willen hebben. Het museum heeft allemaal dieren in de collectie waar een bijzonder verhaal aan zit.De steenmarter die vorige maand zorgde voor de stroomstoring in Groningen is ook al in het bezit van het museum. Maar het museum heeft er geen moeite mee dat de wolf in een ander museum terecht komt, zegt directeur Kees Moeiliker: 'Het is belangrijk dat hij goed voor het nageslacht wordt bewaard.'