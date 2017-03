Ronald zoekt uit hoe jongeren aan drank komen

(Foto: RTV Noord)

Nergens in Nederland is het alcoholgebruik onder jongeren zo hoog als in de provincie Groningen.





Maar alles begint natuurlijk met de alcohol zelf. Hoe kom je daaraan als je nog geen 18 bent?



Ronald zoekt het uit in Hoogezand…



