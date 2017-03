Stadskanaal wil grond Poststraat onteigenen

(Foto: Google Streetview)

De gemeente Stadskanaal gaat een juridische procedure opstarten om grond aan de Poststraat te onteigenen. Het gaat om het perceel waar het voormalig postkantoor stond.

Het terrein werd in 2010 gekocht door projectontwikkelaar Adelaar. Die wilde er vier appartementen laten bouwen, maar dat plan kwam nooit van de grond.



De maat is vol

Zeven jaar later is de maat vol voor de gemeente Stadskanaal. 'We hebben meerdere keren met de projectontwikkelaar gesproken', zegt wethouder Peter Gelling. 'Dat waren prima gesprekken, waarin meerdere plannen zijn besproken. Maar er gebeurt nu al zeven jaar niks.'



'We willen zelf de regie terugnemen'

Dat moet anders, vindt de wethouder. 'Als je de plek bekijkt; het ziet er niet uit. Daarom willen we zelf de regie terugnemen om te kijken wat we ermee kunnen.'



Volgens Gelling kan het wel even duren, voordat duidelijk is wanneer de grond weer eigendom is van de gemeente. 'Ik verwacht eerlijk gezegd dat de projectontwikkelaar nog in hoger beroep gaat, maar we zetten dit wel door. Zoals het er nu uitziet, kan echt niet.'

Door: RTV Noord