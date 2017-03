Groningse jeugd drinkt nog steeds te veel

(Foto: Erik Hogeboom)

Jongeren in onze provincie zijn landelijk koploper als het gaat om het drinken van alcohol. De vereniging Groninger gemeenten, de politie en de GGD Groningen gaan daarom gezamenlijk het alcoholgebruik onder jongeren aanpakken.

Vijf jaar geleden deden ze dat ook al, maar de Groningse jongeren zijn nog steeds grote innemers.



Convenant Alcohol&Jongeren

In de provincie Groningen heeft een aantal organisaties de handen ineengeslagen om het alcoholgebruik onder jongeren aan te pakken. Dit omdat jongeren onder de 18 jaar nog steeds op grote schaal blijken te drinken. Eind 2016 liep het convenant - dat in 2012 werd afgesloten - af. Omdat het thema onverminderd aandacht vraagt, is besloten tot een doorstart.



Recente cijfers

Uit recent onderzoek van de GGD blijkt dat in de provincie Groningen jongeren onder de 18 op grote schaal alcohol drinken: te veel, te vaak en te vroeg. Van de jongeren in de tweede klas van het voortgezet onderwijs geeft 19 procent aan te drinken en van de jongeren in de vierde klas 57 procent. Dit is hoger dan gemiddeld. Dat cijfer ligt op respectievelijk 14 en 48 procent.



Handhaving supermarkten en horeca

Uit onderzoek van de GGD Groningen blijkt dat jongeren onder de 18 jaar nog steeds makkelijk aan alcohol komen. Supermarkten en de horeca zullen daarom vaker worden gecontroleerd. Maar hoe de stille jeugdige thuisdrinkers worden bereikt is nog de grote vraag.

