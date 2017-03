Knoalster muziekschool opnieuw gekort: 'En wel Thijs Pot op 't schild hijsen'

De muziekschool in Stadskanaal wordt opnieuw op subsidie gekort door de gemeente. Volgens de leiding van de instelling is 'de rek er nu wel uit'.

Directeur Natalie Straatman zegt dat Stadskanaal voor de derde keer een bezuiniging doorvoert op Kunstencentrum Zuid-Groningen, zoals de muziekschool officieel heet. 'In 2014 hebben we een forse bezuinigingsronde moeten verwerken', legt Straatman uit.



'Daarbij is de afspraak gemaakt dat het vanaf dat moment ook echt klaar was, zodat we als muziekschool weer konden gaan bouwen. Maar toch worden we geconfronteerd met een nieuwe bezuinigingsronde, de vierde alweer. En de rek is er nu wel uit.'



Kaasschaaf over de begroting

Kunstencentrum Zuid-Groningen wordt financieel ondersteund door de gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde en werd door beide gemeenten de afgelopen jaren flink gekort op de subsidie. Stadskanaal haalde twee keer de kaasschaaf over de begroting, Vlagtwedde hield het bij één bezuinigingsoperatie.



'Bij ziekte hebben we een probleem'

Straatman zegt dat de school in het verleden nog 600.000 euro kreeg en dat Kunstencentrum Zuid-Groningen nu nog zo'n 250.000 euro krijgt om haar activiteiten uit te voeren. 'Dat heeft ervoor gezorgd dat we in 2014 ruim 18 werknemers moesten ontslaan. We dachten dat we een toekomstbestendige organisatie hadden opgebouwd, maar iedere keer als we zwarte cijfers schrijven, moeten we ook wat inleveren. Als we komend jaar pech hebben en één werknemer is bijvoorbeeld langdurig ziek, dan hebben we een probleem.'



'Erg kwalijk'

D66-raadslid Klaas Pals baalt van de ontstane ophef. 'Als Thijs Pot de finale van The Voice of Holland haalt, is de gemeente er als de kippen bij om hem op het schild te hijsen. Maar als er betaald moet worden voor de opleiding van muzikaal talent, geeft men keer op keer niet thuis. Ik vind dat erg kwalijk, maar de rest van de raad denkt er kennelijk anders over.'



Wethouder Goziena Brongers (CDA) was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

