Sergio Padt werkt loodzware training af

Sergio Padt, de doelman van FC Groningen, wil elke wedstrijd beter worden. Om zijn stabiliteit en coördinatie op een hoger niveau te krijgen probeert hij nu iets nieuws. Hij traint met een loden vest.

Dat vest weegt 9,7 kilo. Als hij het draagt, doet Padt met name sprongoefeningen. Neemt hij vervolgens plaats in het doel, dan merkt de keeper het verschil. 'Eerst lijkt het allemaal heel moeilijk en zwaar, daarna voelt het alsof je op een trampoline staat.'Voorlopig is het een test, maar Padt wil in de toekomst vaker op deze manier gaan trainen. 'Mijn voetenwerk en sprongkracht kunnen nog verbeteren, daar zijn we mee bezig. Tot nu toe zijn we op de goede weg, maar we blijven hard doorwerken.'