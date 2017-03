FC Groningen-Ajax is uitverkocht

(Foto: JK Beeld)

Het is alweer een tijdje geleden, maar zondag zullen er waarschijnlijk niet veel groene stoeltjes zichtbaar zijn tijdens een wedstrijd in het Noordlease Stadion. Het duel FC Groningen-Ajax is namelijk uitverkocht.





Voor het eerst dit seizoen

Het is voor het eerst dit seizoen dat het stadion is uitverkocht. De laatste keer dat dit gebeurde was precies een jaar geleden. Toen waren er geen kaartjes meer verkrijgbaar voor het thuisduel tegen PSV.



Live op radio en internet

Heb je geen kaartje en wil je toch de wedstrijd tegen Ajax volgen? Luister dan zondag naar 'FC Groningen Live' op Radio Noord. Het programma begint om 14.00 uur, de aftrap is een half uur later. Daarnaast doet RTV Noord, zoals altijd, verslag via een liveblog op onze website en app.



