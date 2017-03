Illegale zender uit de lucht geplukt in Noordbroek

(Foto: Gerrie de Groot/112 Groningen)

Ambtenaren van Agentschap Telecom in Groningen hebben vrijdagmiddag samen met de politie een illegale zender uit de lucht gehaald in Noordbroek.

De zender zat op ongeveer vijftien meter hoogte in een telefoonmast. Volgens Agentschap Telecom was de zender 'op zeer amateuristische wijze' geplaatst en is deze ontdekt via eigen metingen.



Inspecteurs hebben de zender ontmanteld en meegenomen voor onderzoek. Er zijn geen arrestaties verricht.



Gevaarlijke gevolgen

'Het plaatsen van een illegale zender kan zeer gevaarlijk zijn en nare gevolgen hebben. Zo'n zender kan bijvoorbeeld de telefonische bereikbaarheid van de hulpdiensten verstoren', stelt woordvoerder Astrid Nijdam van Agentschap Telecom.



Forsere straffen

De afgelopen jaren is het illegaal gebruik van de FM-band aanzienlijk teruggedrongen, doordat er nu forsere straffen op staan. Daarnaast kiezen veel piraten eieren voor hun geld en zenden zij nu uit via internet. 'Dat is volkomen legaal en heeft ook nog eens wereldwijd bereik', aldus Nijdam.

Door: RTV Noord